Todos por Mariela: lucha contra un cáncer avanzado y necesita una medicación urgente

Una campaña solidaria comenzó a difundirse en las últimas horas para ayudar a Mariela Rivero, una mujer de 39 años que atraviesa un delicado cuadro de cáncer de pulmón ALK+ en etapa IV y necesita con urgencia acceder a una medicación específica para continuar su tratamiento médico.

Según informaron familiares y allegados, Mariela requiere el medicamento Lorlatinib 100 mg, una droga fundamental para frenar el crecimiento tumoral, especialmente en el cerebro, donde la quimioterapia convencional no logra actuar de manera efectiva.

Actualmente, la paciente se atiende en el Policlínico Regional bajo seguimiento de la doctora Osimi. Aunque ya se realizó el pedido formal de la medicación, aseguran que hasta el momento no obtuvieron respuestas y la mujer permanece sin tratamiento.

“El Lorlatinib es hoy la única alternativa que puede detener el avance de la enfermedad”, expresaron desde el entorno de la paciente, quienes iniciaron una cadena solidaria para intentar conseguir la medicación mediante donación.

El pedido apunta especialmente a personas, instituciones o pacientes que puedan contar con el medicamento:

LORLATINIB 100 mg – comprimidos recubiertos x30

Además de solicitar posibles donaciones, la familia pide compartir la publicación para ampliar el alcance del pedido y llegar a quienes puedan colaborar.

Para comunicarse o aportar información, difundieron el siguiente número de contacto:

📞 351-3049416

El caso generó fuerte repercusión en redes sociales, donde vecinos y usuarios comenzaron a compartir el pedido con el objetivo de acelerar la llegada del tratamiento.