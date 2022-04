Tona Salino: “Estoy dolida y decepcionada por la actitud de Eduardo Mones Ruiz”

“Estoy dolida por la actitud de un compañero, de Eduardo Mones Ruiz. En la asamblea debía aceptar su postulación pero me resultó decepcionante, y me llamó la atención. Hoy retiene el cargo de vicegobernador pero seguirá en sus funciones hasta que termine su mandato. Pero puedo hablar desde el punto de vista política, es el vicepresidente del PJ. Cuando perteneces a un partido debes dar explicaciones a ese partido, porque no entendemos que pasó o que le pasó para llegar a esa instancia y tomar esa decisión. En algún momento el PJ va a realizar alguna referencia y vamos a poder conversar. Él quería ser miembro del Superior Tribunal de Justicia, estaba todo preparado para que asuma.”