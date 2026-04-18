Toro Negro: un automóvil impactó contra un jabalí en la Ruta Nacional 146

Un accidente de tránsito se registró este viernes 17 de abril por la noche en la Ruta Nacional 146, entre los kilómetros 61 y 62, en inmediaciones de Toro Negro, provincia de San Luis, tras la colisión entre un automóvil y un animal silvestre.

Según informaron desde la Comisaría Distrito 13° de Los Manantiales, el hecho ocurrió alrededor de las 20:15, cuando un hombre de 35 años conducía un Fiat Palio en sentido norte-sur, acompañado por otras tres personas.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, un jabalí se cruzó de manera repentina sobre la calzada, lo que impidió que el conductor pudiera realizar maniobras para evitar el impacto. Como consecuencia, el vehículo colisionó contra el animal.

Tras el siniestro, el automóvil registró daños materiales, mientras que los ocupantes fueron asistidos por personal de salud de Los Manantiales, sin necesidad de traslado, ya que no presentaban lesiones.

El animal murió en el lugar producto del impacto. En el operativo también intervino personal de la Comisaría Distrito 45° de Nogolí, que colaboró en las tareas de asistencia y prevención.

Este tipo de episodios pone en evidencia los riesgos de la circulación nocturna en rutas de la provincia, especialmente en zonas rurales donde es frecuente la presencia de fauna silvestre, lo que obliga a extremar precauciones al volante.