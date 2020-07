Total incumplimiento de los protocolos en distintos comercios. Endureceran los controles

Los controles que desarrollaron inspectores del Comité de Crisis en comercios, revelaron este viernes que del 100% de las fiscalizaciones, ninguna respetaba los protocolos para desarrollar sus actividades durante esta etapa de distanciamiento social en pos de preservar el estatus sanitario que, hasta ahora, posee la provincia.

“Hoy realizamos decenas de inspecciones y verificamos el incumplimiento de los distintos protocolos de las diversas actividades económicas. Se observó un cien por ciento de incumplimientos. Radican principalmente en los protocolos de trazabilidad, en no respetar el distanciamiento social. También notamos que los trabajadores de los distintos locales como así también la gente, los clientes, no usan el tapabocas”, señaló María Eugenia Cantaloube, integrante del Comité de Crisis.

“En todos los comercios de las distintas actividades detectamos incumplimientos. En la trazabilidad, el que ingresa al local debe informar su DNI, el teléfono, hora de ingreso y hora de salida. Eso nos da la permanencia de cuánta gente convive en un lugar cerrado. Esto no se está cumpliendo”, agregó Cantaloube.

“La trazabilidad es muy importante y nadie cumplió con esto. Haremos mayores controles y al que no cumpla se lo sancionará. Nosotros no queremos llegar a esto. Pero, según el sumario, el comercio que no cumpla será multado y el próximo paso será cerrar el comercio. Las sanciones van desde los de 50 mil a un millón de pesos”, añadió el gobernador Alberto Rodríguez Saá.

“La gente no respeta el distanciamiento mínimo de 2 metros. No se cumple con la trazabilidad, no hay uso del kit de higiene ni del tapaboca. Los sanitarios no tienen personal para la limpieza como indica el protocolo. Los incumplimientos son muy graves. Esto pone en gran riesgo el estatus sanitario, que tiene un valor muy grande. Por eso es muy necesario cumplir y hacer la trazabilidad”, manifestó la funcionaria.