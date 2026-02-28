Tragedia aérea en Bolivia: 15 muertos tras el siniestro de un avión militar con dinero del Banco Central

Una jornada de conmoción sacude a Bolivia luego de que un avión militar se estrellara en la ciudad de El Alto, dejando un saldo de 15 personas fallecidas y al menos 10 heridos, ocho de ellos en estado crítico. La aeronave transportaba un cargamento de dinero perteneciente al Banco Central de Bolivia, lo que generó escenas de caos tras el impacto.

El siniestro ocurrió alrededor de las 18:00 (hora local), en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de El Alto, cercano a La Paz. El avión siniestrado fue identificado como un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB).

De acuerdo con los primeros informes oficiales, la aeronave perdió un ala y se salió de la pista tras completar la maniobra de aterrizaje. Luego se deslizó más de 1.000 metros sobre una avenida principal, impactando contra al menos diez vehículos y generando una extensa zona de destrucción.

El coronel Pavel Tovar, comandante nacional de Bomberos, confirmó que el saldo es de 15 víctimas fatales, producto del impacto y del arrastre del avión sobre la vía pública. El Hospital del Norte de El Alto informó el ingreso de diez heridos, de los cuales ocho permanecen en estado crítico.

💸 Billetes en el asfalto y desborde social

El episodio adquirió una dimensión aún más delicada cuando trascendió que el avión transportaba remesas de dinero del Banco Central de Bolivia. Tras el impacto, una gran cantidad de billetes quedó dispersa sobre el asfalto.

Cientos de vecinos se aproximaron rápidamente al lugar con la intención de recolectar el efectivo, pese al riesgo de explosión por combustible derramado y la inestabilidad de los restos del fuselaje.

Ante el descontrol, las fuerzas de seguridad intervinieron utilizando gases lacrimógenos para dispersar a la multitud y resguardar los valores estatales. Se registraron focos de tensión en los alrededores, lo que complicó las tareas de rescate y peritaje.

🔎 Investigación en curso y suspensión de vuelos

El titular de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), José Antonio Fanola, confirmó que la aeronave se salió de pista tras aterrizar y que se inició una investigación formal para determinar las causas exactas del accidente.

Como medida preventiva, las autoridades dispusieron la suspensión de vuelos desde y hacia La Paz, con el objetivo de facilitar las operaciones de emergencia y asegurar el períímetro del siniestro.

El gobierno nacional y departamental coordina asistencia para los damnificados, mientras la tragedia vuelve a poner bajo análisis las condiciones de seguridad aérea en zonas urbanas próximas a terminales internacionales.

La tragedia enluta a Bolivia y deja interrogantes abiertos sobre las causas técnicas del siniestro y el impacto social que desató una escena tan inusual como dramática.