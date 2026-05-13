Tragedia en Cosquín: una nena de 4 años murió tras ser atacada por un perro frente al cementerio

Una niña de 4 años murió durante la mañana de este miércoles luego de ser atacada por un perro en la localidad de Cosquín, provincia de Córdoba. El dramático episodio ocurrió frente al cementerio local y generó conmoción entre los vecinos de la zona.

Según informaron medios locales y la agencia Noticias Argentinas, el animal se abalanzó sobre la menor y le provocó severas lesiones al morderla en el cuello.

Tras el ataque, efectivos de la Policía, personal de la Guardia Local, Bomberos y servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar para asistir a la víctima. La niña fue trasladada de urgencia a un hospital de la región, donde los médicos intentaron estabilizarla, aunque finalmente constataron su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía de Segundo Turno de Cosquín, encabezada por la fiscal Silvana Pen, quien dispuso distintas medidas judiciales para esclarecer las circunstancias del hecho, entre ellas la realización de la autopsia correspondiente.

Hasta el momento, las autoridades no informaron oficialmente la raza del perro involucrado ni confirmaron si el animal tenía dueño o se encontraba suelto en la vía pública.

El caso provocó fuerte impacto en la comunidad de Cosquín, una ciudad ubicada en el Valle de Punilla, reconocida a nivel nacional por su tradicional festival folklórico y su movimiento turístico.