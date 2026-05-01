Tragedia en la Ruta 146: madre e hija murieron en un choque frontal cerca de Beazley

Foto: Voces puntanas

La madrugada de este 1 de mayo, en el marco del Día del Trabajador, quedó marcada por una tragedia vial en la provincia de San Luis. Un violento choque frontal ocurrido en la Ruta Nacional 146, a la altura del kilómetro 161, cerca de Beazley, dejó como saldo la muerte de una mujer y su hija.

El siniestro se produjo pasadas las 3 de la mañana, cuando una camioneta en la que viajaban tres personas colisionó de frente con un camión Mercedes-Benz. Según las primeras informaciones, el vehículo de mayor porte se dirigía desde Santa Fe hacia San Rafael (Mendoza), mientras que la pick up circulaba desde Mendoza con destino a Villa de la Quebrada, donde sus ocupantes planeaban participar de una celebración religiosa.

Al llegar al lugar, personal médico constató el fallecimiento en el acto de dos de las ocupantes del rodado menor: una mujer y su hija, producto de la violencia del impacto. En tanto, el conductor de la camioneta fue trasladado de urgencia al Hospital Ramón Carrillo, donde permanece bajo atención médica.

Por su parte, el conductor del camión y su acompañante resultaron ilesos.

Efectivos de la Policía de San Luis trabajan en el lugar para determinar las causas del accidente, que por el momento se encuentran bajo investigación. No se descarta ninguna hipótesis, mientras se analizan las condiciones de circulación y posibles factores que hayan derivado en el choque.

Este nuevo hecho vuelve a poner en foco la seguridad vial en rutas provinciales y nacionales, especialmente en fechas de alta circulación por eventos religiosos y feriados.