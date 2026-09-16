Tragedia en Los Ángeles: una periodista y un piloto murieron al caer un helicóptero de noticias

Eliana Moreno, fotoperiodista aérea y reportera de NBC4 y Telemundo 52, y el piloto George Marciniw se encuentran entre las tres personas que murieron tras el accidente de un helicóptero de noticias ocurrido este martes por la noche en Chatsworth, al noroeste de Los Ángeles. Una tercera víctima se encontraba en tierra.

El helicóptero, conocido como NewsChopper4 y operado por Angel City Air, realizaba una cobertura aérea de un accidente fatal protagonizado por un colectivo de Metro cuando cayó poco antes de las 19 horas.

El siniestro ocurrió en el 9100 de North Mason Avenue, entre dos edificios comerciales. Tras el impacto se desató un incendio que alcanzó varios vehículos y contenedores de almacenamiento. Más de 70 bomberos trabajaron en el lugar y las llamas fueron posteriormente extinguidas.

🇺🇸 | URGENTE: Helicóptero de noticias de televisión se estrella durante una transmisión en vivo de un accidente de autobús en Los Ángeles dejando al menos 3 muertos. El helicóptero pertenece a NBC Los Ángeles (KNBC-TV). pic.twitter.com/gSGInPr1mP — Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 16, 2026

Moreno y Marciniw trabajaban juntos desde 2023

Eliana Moreno era reportera y fotoperiodista aérea de NBC4 y Telemundo 52. Nacida en el condado de Orange, se graduó en 2010 de Chapman University, donde estudió periodismo televisivo y ciencias políticas.

La periodista se incorporó al equipo de Angel City Air en septiembre de 2010 y desarrolló tareas para distintos medios del sur de California. Desde el helicóptero participó de coberturas de incendios, persecuciones policiales y otras noticias de último momento.

Por su parte, George Marciniw creció en el sur de California y se graduó en Burbank High School en 1974. Además de desempeñarse como piloto, también había trabajado como instructor de vuelo.

Ambos comenzaron a volar juntos en 2023 y, de acuerdo con NBC Los Ángeles, habían acumulado cientos de horas de trabajo compartido en coberturas periodísticas.

Una tercera víctima murió en tierra

Las autoridades confirmaron que tres personas murieron como consecuencia del accidente. Dos de ellas fueron identificadas como Moreno y Marciniw, mientras que la tercera víctima se encontraba en tierra y todavía no había sido identificada oficialmente.

Además, dos personas fueron trasladadas a un hospital. Hasta el momento no se habían informado públicamente detalles sobre su estado de salud.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) informó que el helicóptero quedó prácticamente destruido y que cuatro vehículos y dos grandes contenedores de almacenamiento resultaron dañados por el incendio.

La aeronave fue identificada como un Eurocopter AS350 B2, un helicóptero monomotor fabricado en 2004.

Investigan qué provocó la caída

La causa del accidente todavía no fue determinada. La investigación quedó a cargo de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB), con participación de la Administración Federal de Aviación (FAA).

La NTSB confirmó que investiga el accidente ocurrido el 15 de septiembre en Chatsworth y que sus investigadores se trasladarían al lugar durante la mañana del miércoles.

Testigos citados por NBC Los Ángeles describieron que el helicóptero parecía desplazarse de manera inusual antes de perder altura. Sin embargo, las autoridades aún no establecieron si esa observación guarda relación con la causa del siniestro.

El accidente ocurrió en una jornada especialmente trágica para Chatsworth, donde horas antes se había producido otro siniestro fatal entre un vehículo y un colectivo de Metro, hecho que había motivado la cobertura aérea que realizaban Moreno y Marciniw.

Desde NBC4 y Telemundo 52 expresaron su profundo pesar por la muerte de los integrantes de su equipo y enviaron condolencias a familiares, amigos y compañeros de las víctimas.