Tragedia en Neuquén: un joven alcoholizado chocó y mató a dos policías que realizaban un control vehicular

Un trágico siniestro vial ocurrido en la provincia de Neuquén terminó con la muerte de dos policías que realizaban un operativo de control de tránsito. El hecho se produjo cuando un joven conductor, que manejaba bajo los efectos del alcohol, embistió a los efectivos con su vehículo.

Según informaron fuentes oficiales, el episodio ocurrió mientras los agentes se encontraban desarrollando un control vehicular preventivo sobre una ruta de la provincia patagónica. En ese contexto, una camioneta conducida por un joven impactó violentamente contra los uniformados.

Producto del fuerte choque, dos efectivos de la Policía de Neuquén fallecieron en el lugar, mientras que el conductor fue detenido inmediatamente por personal que participaba del operativo.

El conductor estaba alcoholizado

Las primeras pericias realizadas por los investigadores determinaron que el joven circulaba con alcohol en sangre, lo que habría influido de manera determinante en la pérdida de control del vehículo y el posterior impacto.

Tras el test de alcoholemia, las autoridades confirmaron que el conductor se encontraba en estado de ebriedad, por lo que quedó a disposición de la Justicia neuquina, que inició una causa por homicidio culposo agravado.

Investigación judicial en marcha

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Neuquén, que busca reconstruir con precisión la mecánica del hecho y determinar las responsabilidades del conductor.

Además, se realizan peritajes sobre el vehículo involucrado y se toman testimonios de testigos y de otros efectivos que participaban del operativo al momento del impacto.

El caso volvió a encender el debate sobre los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol, una de las principales causas de siniestros viales graves en Argentina.

Las autoridades provinciales expresaron sus condolencias a las familias de los policías fallecidos y destacaron el trabajo que realizaban los efectivos en tareas de prevención y seguridad vial.