Tragedia en Río Negro: encontraron muerto al niño de 3 años que era buscado tras caer el auto familiar a un canal

Una intensa búsqueda que se extendió durante varias horas en Fernández Oro, provincia de Río Negro, terminó de la peor manera. Este domingo fue encontrado sin vida Gian, el niño de 3 años que permanecía desaparecido desde que el automóvil en el que viajaba junto a sus padres cayó a un canal principal de riego.

La confirmación fue realizada por el intendente de Fernández Oro, Gustavo Amati. El cuerpo del pequeño fue localizado en un desagüe situado aproximadamente a 200 metros del lugar donde se produjo el accidente.

Un amplio operativo para encontrar al niño

El hallazgo se produjo después de que los equipos que participaban del operativo lograran reducir el caudal de agua, una de las principales dificultades que habían enfrentado durante el rastrillaje.

En el procedimiento participaron efectivos de la Policía de Río Negro, Prefectura Naval Argentina, Defensa Civil, bomberos y buzos, además de personal municipal y equipos especializados.

Las características del lugar complicaron considerablemente las tareas. La escasa visibilidad del agua obligó a los rescatistas a realizar buena parte de la búsqueda mediante el tacto.

También fueron utilizadas máquinas retroexcavadoras para disminuir el nivel del agua y abrir paso entre los residuos acumulados en el sector, mientras drones sobrevolaban la zona para colaborar con el operativo.

Cómo ocurrió el accidente en Fernández Oro

El hecho ocurrió cerca de las 4:30 de la madrugada del sábado, en inmediaciones del denominado Puente de Fierro, en Fernández Oro.

Por circunstancias que deberán establecerse, el automóvil en el que viajaba la familia cayó a un canal principal de riego y quedó parcialmente sumergido y atrapado entre la vegetación.

Los dos adultos consiguieron salir del vehículo y ponerse a salvo. Sin embargo, al advertir que el niño no se encontraba con ellos, comenzó inmediatamente una búsqueda desesperada tanto en el agua como en los alrededores.

La oscuridad, la corriente y las características del canal dificultaron desde un primer momento las tareas de los equipos de emergencia.

El comunicado del municipio tras el hallazgo

Luego de confirmarse la muerte del pequeño, la Municipalidad de Fernández Oro informó que la Fiscalía y las autoridades correspondientes se encontraban realizando las actuaciones para determinar las circunstancias del hecho.

Desde el municipio también solicitaron a la comunidad evitar la difusión de versiones, imágenes o datos que no hayan sido oficialmente confirmados, tanto por respeto a la familia como para impedir la circulación de información errónea.

Además, las autoridades locales expresaron su acompañamiento a los familiares y allegados de Gian y agradecieron el trabajo de todas las fuerzas, organismos, equipos especializados y personas que participaron del operativo.