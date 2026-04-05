Tragedia en San Luis: tres jóvenes murieron en un accidente en la Autopista 55 entre Naschel y Tilisarao

Una nueva tragedia vial sacude a la provincia de San Luis. Durante la madrugada de este domingo, un grave accidente de tránsito dejó como saldo tres jóvenes fallecidos y otras dos personas heridas en la Autopista 55, en el tramo comprendido entre Naschel y Tilisarao.

El hecho se registró pasadas las 3 de la mañana, a la altura del kilómetro 861, en sentido norte-sur. Según información difundida por Radio G, la Comisaría 24° de Naschel activó un operativo de emergencia tras recibir el alerta por un siniestro vial.

En el lugar trabajaron efectivos policiales junto a Bomberos Voluntarios de Tilisarao y personal de salud, quienes llevaron adelante tareas de prevención, asistencia y preservación de la escena.

Por causas que aún se investigan, el conductor de un automóvil de color negro habría perdido el control del vehículo, provocando un despiste de gran magnitud.

Como consecuencia del impacto, tres jóvenes oriundos de Tilisarao fallecieron en el acto, mientras que otras dos personas resultaron heridas. En una primera instancia fueron trasladadas a un hospital de la zona y posteriormente derivadas al Hospital Central “Ramón Carrillo”, donde permanecen bajo atención médica.

De acuerdo a versiones extraoficiales, el accidente podría haber sido provocado por la presencia de agua acumulada sobre la calzada, producto de las lluvias registradas durante la madrugada, lo que habría generado la pérdida de adherencia del vehículo.

El operativo contó con la participación de dos dotaciones de bomberos, sumando un total de ocho efectivos, además de personal policial y sanitario. La investigación quedó a cargo de las autoridades competentes para determinar las causas exactas del siniestro.