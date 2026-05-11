Tragedia en Santa Cruz: una explosión desató un incendio fatal y murieron un bebé y dos adultos mayores

Una violenta explosión seguida de un incendio generó conmoción en la provincia de Santa Cruz, donde un bebé y dos adultos mayores murieron dentro de una vivienda que quedó envuelta en llamas en cuestión de minutos.

El episodio ocurrió durante las últimas horas en una casa familiar y movilizó a efectivos de Bomberos, personal policial y equipos de emergencia, que trabajaron intensamente para controlar el fuego y asistir a los vecinos de la zona.

De acuerdo con la información preliminar difundida por medios nacionales, la explosión habría provocado el derrumbe parcial de la vivienda, dificultando las tareas de rescate. Cuando los equipos de emergencia lograron ingresar al inmueble, encontraron sin vida a las tres víctimas.

Las autoridades investigan ahora qué originó la explosión. Entre las hipótesis analizadas se encuentra una posible pérdida de gas, aunque hasta el momento no hubo confirmación oficial sobre las causas del hecho.

El trágico episodio generó profunda conmoción entre los vecinos de la comunidad santacruceña, que describieron escenas de desesperación durante el avance del fuego.

La causa quedó en manos de la Justicia y de peritos especializados, quienes realizarán las pericias correspondientes para determinar cómo se produjo el siniestro y si existieron fallas estructurales o técnicas en la vivienda.

Contexto

Los incendios domiciliarios vinculados a explosiones de gas suelen representar uno de los escenarios más peligrosos para los equipos de emergencia debido a la rapidez con la que las llamas se expanden y al riesgo de derrumbes. En muchos casos, las autoridades recomiendan controles periódicos de las instalaciones para prevenir tragedias.