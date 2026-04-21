Tragedia en una escuela de Córdoba: murió un niño de 11 años tras descompensarse en pleno recreo

Un niño de 11 años murió este martes luego de descompensarse durante el recreo en una escuela primaria de la provincia de Córdoba. El episodio generó conmoción en la comunidad educativa y es materia de investigación por parte de las autoridades.

El hecho ocurrió cerca de las 11 de la mañana en la escuela “Gral. José de San Martín”, ubicada en la localidad de La Calera, en el departamento Colón. Según trascendió, el menor se encontraba jugando a la pelota con otros alumnos cuando, de manera repentina, se descompensó.

Ante la situación, docentes y personal del establecimiento activaron el protocolo de emergencia y solicitaron asistencia médica. El niño fue trasladado de urgencia al Hospital Materno Infantil Dr. Arturo Illia, donde los profesionales intentaron reanimarlo.

Sin embargo, minutos después de su ingreso, se confirmó su fallecimiento.

Fuentes vinculadas al caso indicaron que, por el momento, no se descarta ninguna hipótesis y se aguarda el resultado de los estudios médicos correspondientes para determinar con precisión las causas de la muerte.

El trágico episodio generó profundo impacto en la comunidad educativa de La Calera, donde se suspendieron las actividades y se brinda contención a compañeros, docentes y familiares.

Este tipo de situaciones, aunque poco frecuentes, vuelve a poner en foco la importancia de los controles médicos en edad escolar y la rápida intervención ante emergencias dentro de instituciones educativas.