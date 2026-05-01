Tragedia en Unión: murió un joven de 18 años tras chocar contra un árbol cerca del Polideportivo Municipal

La localidad de Unión, en el sur de la provincia de San Luis, amaneció conmocionada este viernes 1 de mayo tras un trágico accidente de tránsito que terminó con la vida de un joven de 18 años. El hecho ocurrió en inmediaciones del Polideportivo Municipal, en la intersección de Augusto Truco e Hipólito Yrigoyen.

Según informó la Comisaría Distrito 21°, el siniestro se registró alrededor de las 3:30 de la madrugada, cuando un automóvil Peugeot 205 en el que viajaban cuatro personas impactó contra un árbol por causas que aún son materia de investigación.

Al llegar al lugar, los efectivos policiales encontraron a los ocupantes del vehículo tendidos sobre la calzada. Las personas fueron identificadas como dos jóvenes masculinos de 20 y 18 años, y dos adolescentes de 16 años, todos con domicilio en la localidad.

Minutos después, personal de salud trasladó a los heridos hacia el hospital “Dr. Eugenio Collado” de Unión. Allí se confirmó el fallecimiento de Axel Zapata, quien no logró sobrevivir a las graves lesiones sufridas. En tanto, las dos menores fueron derivadas al Policlínico Regional “Juan Domingo Perón” de Villa Mercedes, donde permanecen fuera de peligro.

El joven fallecido era muy conocido en la comunidad y, además, sobrino del intendente de Unión, Damián Vigil, quien lo despidió con un mensaje cargado de dolor en sus redes sociales: “Las buenas personas se van al cielo, pero deberías haberte quedado un rato más, pichón”.

En el lugar del hecho trabajó personal de Criminalística y Judiciales, quienes realizaron las pericias correspondientes y procedieron al secuestro del vehículo, con el objetivo de determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro.

La noticia generó un profundo impacto en la comunidad, donde el joven era ampliamente conocido, y reavivó la preocupación por la seguridad vial en la región.