Tragedia en Vaca Muerta: murió un operario y otro resultó gravemente herido tras una descompresión

Un operario murió y otro resultó gravemente herido este martes 25 de agosto tras un accidente registrado en una planta del bloque Rincón del Mangrullo, dentro del complejo Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén. Las primeras estimaciones indican que el episodio se habría producido por una falla en una línea de gas de alta presión.

El hecho ocurrió durante la tarde en una planta separadora de gas, en cercanías de Añelo, una de las principales zonas de actividad hidrocarburífera de la formación neuquina. El área es operada por YPF y forma parte de un esquema de participación conjunta con Pampa Energía.

Una falla en una línea de gas, la principal hipótesis

De acuerdo con la información preliminar, inicialmente circularon versiones que indicaban que se había producido una explosión. Sin embargo, posteriormente se precisó que el accidente se habría originado durante una fuerte descompresión vinculada a una línea de gas de alta presión.

Tras el episodio se desplegó un operativo con personal de la empresa, efectivos policiales y equipos sanitarios. En el lugar se constató el fallecimiento de uno de los trabajadores, mientras que el segundo operario sufrió lesiones de gravedad.

Debido a su estado, el trabajador herido fue evacuado por vía aérea para recibir atención médica de urgencia.

YPF activó los protocolos de emergencia

A través de un comunicado, YPF confirmó el accidente y señaló que inmediatamente después del episodio fueron desplegados los equipos de emergencia y se activaron los protocolos correspondientes.

La petrolera confirmó además el fallecimiento de uno de sus empleados y el traslado aéreo del segundo trabajador afectado. Según informó la compañía, la situación quedó controlada tras la intervención de los equipos especializados.

La empresa indicó que continuará brindando información a medida que avance la investigación y se disponga de nuevos datos sobre las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Qué se sabe sobre los trabajadores afectados

El Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa informó que los trabajadores involucrados no pertenecían al personal encuadrado bajo convenio del gremio. De todos modos, la organización puso a disposición su estructura sanitaria para colaborar durante la emergencia y expresó su acompañamiento a las familias.

Las autoridades deberán determinar ahora qué provocó la falla en la línea de gas y reconstruir las condiciones operativas existentes al momento del accidente.

Rincón del Mangrullo, un área estratégica de Vaca Muerta

El bloque Rincón del Mangrullo forma parte de Vaca Muerta, la formación de hidrocarburos no convencionales ubicada principalmente en la Cuenca Neuquina y considerada estratégica para el desarrollo energético de la Argentina.

La formación se extiende sobre aproximadamente 35.000 kilómetros cuadrados y posee importantes recursos de shale gas y shale oil, lo que la convirtió durante los últimos años en uno de los principales polos de inversión y producción hidrocarburífera del país.

El accidente ocurrido este martes permanece bajo investigación para establecer con precisión las causas de la descompresión y la secuencia que derivó en la muerte de uno de los operarios.