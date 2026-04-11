Transporte en San Luis: rigen nuevas tarifas con aumentos de hasta el 11% desde este sábado

Desde este sábado 11 de abril, entraron en vigencia nuevas tarifas en el transporte interurbano de la provincia de San Luis, con incrementos que oscilan entre el 5% y el 11%, según la distancia del recorrido.

La medida fue confirmada por la Dirección de Transporte de la Provincia, que explicó que el ajuste responde principalmente al aumento en los costos operativos del sistema, en especial al incremento del 29% en el precio del combustible registrado durante el primer cuatrimestre de 2026.

Según detallaron desde el organismo, la actualización surge de un análisis técnico de costos y tiene como objetivo garantizar la continuidad, regularidad y calidad del servicio, evitando un impacto mayor en los usuarios y asegurando la cobertura en todo el territorio provincial.

En este contexto, remarcaron que más de 11 jurisdicciones del país ya adoptaron medidas similares ante la suba de insumos clave para el funcionamiento del transporte público.

Además, desde el Gobierno provincial destacaron el esfuerzo económico que implica sostener el sistema: actualmente se destinan más de 1.000 millones de pesos mensuales para el funcionamiento del transporte urbano e interurbano.

Este aporte también permite financiar políticas públicas como el Boleto Estudiantil Gratuito (BEG) en ciudades como San Luis, Villa Mercedes y Villa de Merlo, y el Boleto Educativo Interurbano (BEI), garantizando el acceso a la educación en toda la provincia.