Tras el alta médica, trasladaron a una comisaría al acusado de matar a su madre en Villa Mercedes

Un hombre detenido por una causa de homicidio calificado fue trasladado este domingo desde el hospital hacia una dependencia policial en Villa Mercedes, tras recibir el alta médica correspondiente.

El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la U.R.O.P. N° 2 en la sala de internación del Policlínico Regional “Juan Domingo Perón”, donde se encontraba alojado el acusado, de 46 años, imputado por el delito de homicidio calificado por el vínculo y alevosía.

En el lugar también intervino la fiscal adjunta Cecilia Framini, quien supervisó las actuaciones junto al equipo médico. Un profesional de la salud examinó al detenido y extendió el certificado correspondiente, que fue entregado a efectivos de la División Homicidios.

Posteriormente, tras la lectura formal del oficio judicial que ordena la detención, se dispuso el traslado del hombre hacia una dependencia policial de la ciudad.

Desde fuentes oficiales se informó que el acusado continuará bajo estricta custodia de personal del COAR y de la U.R.O.P. N° 2, en el marco de una causa que investiga el homicidio de una mujer con la que mantenía un vínculo familiar directo.

El operativo se desarrolló durante la jornada del domingo 22 de marzo de 2026 en la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis, y forma parte de las medidas judiciales en curso dentro de una causa de alta gravedad penal.