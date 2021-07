Tras el periodo de resiembra comienza la reapertura de plazas en Villa Mercedes

Anuncio

Las plazas que fueron cerradas por la resiembra otoñal de césped vuelven a estar disponibles para que los villamercedinos las visiten en familia o con amigos. Los seis espacios ya están listos y lucen su color verde. Por eso, piden a los vecinos que los cuiden y asistan con los recaudos necesarios para evitar contagios de coronavirus. Ayer quitaron los cercos en la Sarmiento y en la semana lo harán en el resto.

“Esto se empieza a gestionar en diciembre con la compra de todos los insumos que utilizamos como estacas, mallas y fertilizantes, porque es un proceso muy lindo, pero largo”, explicó Vilma Bellettini, una de las ingenieras del equipo de la Subsecretaría de Espacios Verdes municipal.

Los trabajos fueron realizados en las plazas San Martín, Pedernera, Lafinur, Sarmiento, del Sesquicentenario y Pringles. Y también a lo largo del bulevar de la avenida 25 de Mayo. Por primera vez sumaron la Ignacio Benito Echandía del complejo urbanístico La Ribera, que abrirán en aproximadamente un mes.

La labor se hace anualmente con una mezcla de semillas que resisten los distintos usos que se le dan a los paños de los lugares. Para eso, una de las primeras tareas es poner en condiciones la tierra para que no esté compactada y se expandan las raíces.

Además, para cumplir con todos los pasos y luego poder disfrutar, debieron aislar los sectores para que nadie los pise o ingresen mascotas. También regar con frecuencia, ya sea de manera manual o con aspersores. “Es lo más tedioso para la comunidad, porque a veces se cuestiona por qué está cerrado. Pero en ese tiempo se hace una buena germinación y lo vamos controlando y haciendo el mantenimiento, y una vez que evaluamos y está apto para usar, abrimos. Así que ya pueden concurrir”, señaló la funcionaria.

Para mantener el césped en buenas condiciones, además de los cuidados diarios por parte del personal, apelan al buen comportamiento de los vecinos. Es decir, que no practiquen deportes de alto impacto, que no arrojen el agua caliente del termo ni la yerba del mate, que no permitan que los animales escarben en la tierra y que levanten sus heces, porque al dañarse el pasto luego no crece.

“A veces vienen a jugar al fútbol y eso no se puede hacer, porque para eso están los clubes. Lo fundamental es cuidar tanto el mobiliario como también las plantas, porque todo lo que hay es para los villamercedinos”, aseguró César Debenedetti, a cargo del área.

En cuanto a la ocupación de los espacios verdes, piden que asistan en grupos reducidos, con barbijo, respetando el distanciamiento físico y con algún sanitizante para manipular los elementos que utilicen y para la higiene de las manos. “Es preferible que no compartan sus cosas y si toman una gaseosa que cada uno use su vaso y luego depositen los residuos en los cestos. El año pasado dibujamos flores para que se sienten separados, y esta vez no creo que lo hagamos porque entendemos que ya saben lo que no hay que hacer”, sostuvo.