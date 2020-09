Tras la publicación en Facebook, el sacerdote difundió una carta para la familia Bailone

Luego de la conmoción en la sociedad puntana por la pérdida de la viceintendenta mercedina, Verónica Bailone, y tras el comentario en las redes por parte del sacerdote sureño, Juan María Casamayor, él mismo difundió una carta hacia la familia Bailone que se dio a conocer a última hora de este viernes.

La misiva fue tipeada en una máquina de escribir, ya que el religioso debió cerrar su cuenta de Facebook por las innumerables críticas que recibió tras su publicación y el llamado de atención del propio obispo de San Luis, Gabriel Barba, quien pidió disculpas en nombre de la Iglesia y le solicitó que se retracte.

“Me dirijo a ustedes con el fin de transmitir que lamento la muerte de Verónica Bailone, y haber dicho que el Señor le abortó su vida, conforme a su deseo.

Por el contrario, espero que Verónica Bailone haya alcanzado a arrepentirse sinceramente de haber apoyado el infanticidio prenatal y que haya muerto en Gracia de Dios.

Mi intención es no herir a nadie, pero no me han sabido interpretar, por eso pido mis disculpas si quedó alguien herido.

Rezaré por su eterno descanso y el consuelo de su familia.

Sin otro particular, me despido de Uds. en Cristo y María Santísima”

Juan María Casamayor.

