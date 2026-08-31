Tras las críticas por el rescate de un gato, Bomberos “El Fortín” tomó una drástica decisión en Villa Mercedes

Un intento de rescate de un gato que había quedado en lo alto de un árbol derivó en una fuerte polémica en Villa Mercedes y llevó a la Asociación Bomberos Voluntarios “El Fortín” a modificar los criterios con los que responderá, a partir de ahora, ante determinados pedidos de asistencia animal.

La situación comenzó luego de que vecinos solicitaran la intervención de los bomberos para intentar bajar al felino. Parte del operativo quedó registrado en un video que posteriormente se viralizó en redes sociales.

En las imágenes se observa el momento en que los voluntarios intentan lograr que el animal descienda mediante la utilización de agua, mientras otro integrante del cuerpo permanece debajo con un elemento de contención preparado para recibirlo.

Sin embargo, ante el movimiento instintivo del gato, el animal no cayó sobre la protección dispuesta y terminó impactando directamente contra el suelo.

El video se viralizó y comenzaron las críticas

La difusión de las imágenes provocó numerosos comentarios en redes sociales. Algunos usuarios cuestionaron el procedimiento utilizado durante el rescate y reclamaron mayor capacitación para este tipo de intervenciones.

La discusión, sin embargo, fue escalando y, según expresó posteriormente Bomberos Voluntarios “El Fortín”, también aparecieron publicaciones y manifestaciones que la institución consideró “injuriantes y ofensivas”.

La controversia terminó provocando una consecuencia concreta: la institución anunció que dejará de prestar este tipo de asistencia en situaciones que no constituyan una emergencia, con determinadas excepciones.

Qué decidió Bomberos Voluntarios “El Fortín”

A través de un comunicado institucional, el cuerpo explicó que su misión principal consiste en “la protección de vidas (incluyendo los animales) y bienes” afectados por siniestros naturales, accidentales o intencionales.

También remarcó que cualquier intervención debe realizarse garantizando primero las condiciones de seguridad de quienes participan del operativo.

“La integridad de nuestros bomberos constituye una prioridad”, señaló la institución.

En ese contexto, aclaró que el descenso de un animal desde un árbol, techo u otro lugar elevado no constituye por sí mismo una hipótesis de intervención bomberil, aunque históricamente los voluntarios hayan colaborado ante numerosos pedidos de este tipo cuando existieron recursos humanos y materiales disponibles.

La institución explicó además que estas actuaciones deben evaluarse teniendo en cuenta que la utilización de personal y equipamiento no puede comprometer la capacidad de respuesta frente a otra emergencia que pueda producirse simultáneamente.

La decisión después de las críticas

El punto central del comunicado aparece al referirse directamente a lo sucedido tras la viralización del video.

“Ante la reciente difusión de publicaciones parciales, acompañadas de expresiones injuriantes y ofensivas sin conocer el contexto y circunstancias que rodeaban a la situación, hemos decidido no continuar prestando este tipo de servicios”, comunicaron desde El Fortín.

La medida contempla excepciones: los bomberos continuarán interviniendo cuando exista un atrapamiento concreto o el animal no pueda valerse por sí mismo.

Finalmente, la institución reafirmó su “compromiso permanente con la comunidad y con toda forma de vida”, y aseguró que seguirá actuando cuando las circunstancias lo requieran y existan condiciones para hacerlo de manera segura.

Del cuestionamiento legítimo a la agresión: una diferencia necesaria

El episodio también deja abierta una discusión que excede el procedimiento puntual utilizado durante el rescate.

Analizar una intervención, preguntar si existían otras alternativas o incluso señalar un posible error forma parte de un cuestionamiento legítimo. La crítica fundada no debería confundirse, sin embargo, con la descalificación o la agresión hacia quienes intervienen.

Los Bomberos Voluntarios cumplen una tarea particularmente sensible: acuden frente a incendios, accidentes, emergencias y situaciones en las que personas y animales necesitan asistencia. En gran parte del país, esa labor se sostiene gracias a hombres y mujeres que ponen tiempo, preparación y, en determinadas circunstancias, su propia integridad física al servicio de otros.

En este caso hubo un resultado no deseado durante un operativo que, precisamente, había comenzado ante el pedido de vecinos para ayudar a un animal. Esa circunstancia no impide analizar técnicamente lo sucedido ni aprender de una experiencia que salió mal, pero tampoco debería habilitar expresiones ofensivas contra quienes acudieron a prestar colaboración.

Existe, además, una paradoja que merece ser señalada: la defensa y el respeto por los animales difícilmente puedan sostenerse desde la violencia hacia las personas.

El compromiso con la vida también supone responsabilidad al momento de expresarse. Las redes sociales permiten reclamar, cuestionar y exigir explicaciones, pero la velocidad de una imagen viral muchas veces elimina el contexto y transforma en segundos un episodio desafortunado en una condena colectiva.

Y esta vez la polémica tuvo una consecuencia concreta: una colaboración que los bomberos brindaban aun cuando no formaba parte estrictamente de sus intervenciones de emergencia dejará de realizarse en las mismas condiciones.

El desafío que queda después de lo ocurrido es evitar los extremos: ni impedir que puedan revisarse procedimientos cuando corresponde, ni convertir un accidente durante un intento de ayuda en motivo para desacreditar a toda una institución.