Trata de personas en Buenos Aires: rescataron a 22 víctimas de explotación laboral en talleres clandestinos

En el marco de una investigación impulsada por el Ministerio de Seguridad Nacional, la Policía Federal Argentina rescató a 22 víctimas de explotación laboral, entre ellas menores de edad, durante allanamientos realizados en talleres textiles clandestinos ubicados en la localidad bonaerense de 9 de Abril, partido de Esteban Echeverría.

La causa se inició a comienzos de marzo de este año tras una denuncia anónima recibida a través de la Línea Nacional 145, destinada a reportar casos vinculados a trata de personas. A partir de esa información, efectivos del Departamento Trata de Personas del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) comenzaron una investigación que incluyó tareas de inteligencia y análisis mediante técnicas OSINT.

Según establecieron los investigadores, las víctimas —todas extranjeras— eran captadas mediante falsas promesas laborales y mejores condiciones de vida. Sin embargo, una vez trasladadas a los inmuebles investigados, eran obligadas a trabajar en condiciones precarias dentro de talleres textiles clandestinos.

De acuerdo con la pesquisa, las personas explotadas cumplían extensas jornadas laborales y permanecían alojadas en los mismos lugares donde trabajaban. Además, eran trasladadas de un taller a otro para alternar el descanso, en un contexto de extrema vulnerabilidad.

La investigación fue llevada adelante por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Federico Hernán Villena, con intervención de la Secretaría N°1 encabezada por Sabrina Fanello, quienes ordenaron los allanamientos sobre los domicilios identificados.

Durante los operativos, los efectivos comprobaron que las máquinas textiles funcionaban de manera permanente mientras los trabajadores convivían en el lugar junto a menores incorporados a la cadena de producción clandestina.

Uno de los episodios más impactantes del procedimiento fue el rescate de un adolescente de 15 años, quien se encontraba trabajando al momento del ingreso policial.

Como resultado del operativo fueron detenidas cuatro personas mayores de edad de nacionalidad boliviana, acusadas de integrar la organización dedicada a la explotación laboral.

Además, los investigadores secuestraron teléfonos celulares, documentación de interés para la causa, dinero en efectivo, registros fílmicos, maquinaria textil utilizada para la confección clandestina y gran cantidad de materia prima.

Las autoridades judiciales también dispusieron la clausura inmediata de ambos talleres, que quedaron bajo custodia judicial para impedir la continuidad de la actividad ilegal.

El procedimiento contó con la colaboración de la Coordinación Nacional de Rescate para Víctimas de Trata de Personas del Ministerio de Justicia y de inspectores de la Dirección Nacional de Migraciones, quienes participaron de manera conjunta en el abordaje y asistencia a las víctimas.

Las personas rescatadas recibieron contención y asistencia en el lugar, mientras que los detenidos quedaron a disposición de la Justicia por presunta infracción a la Ley 26.364, vinculada a la prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas.