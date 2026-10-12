Tren Solidario: recolectan donaciones en Villa Mercedes para su viaje a San Luis y San Juan

La organización del Tren Solidario lanzó una convocatoria para reunir donaciones destinadas a su 63° viaje solidario, que tendrá como destino principal Albardón, en San Juan, y recorrerá distintas localidades de San Luis.

En Villa Mercedes se está realizando una colecta para sumar ayuda al recorrido. Según informaron desde la organización, las donaciones reunidas en la ciudad serán trasladadas a la estación de Justo Daract, donde se cargarán al tren.

La campaña recibe alimentos no perecederos, ropa y calzado en buen estado. El objetivo es acercar asistencia a las comunidades que visitará la formación y sumar la colaboración de vecinos de la región.

Un recorrido que une pueblos

La salida está prevista para el miércoles 14 de octubre, a las 20:30, desde Haedo, de acuerdo con el material difundido por los organizadores.

El itinerario anunciado incluye Justo Daract, Lavaisse, Alto Pelado, Zanjitas y Beazley, en San Luis. En San Juan, contempla Albardón, Caucete, Cañada Honda y Las Casuarinas.

La iniciativa es organizada por Rieles Multimedio y cuenta con el apoyo de La Fraternidad, UPSF, Unión Ferroviaria y APDFA, según los afiches de la convocatoria.

Qué se puede donar y cómo colaborar

Desde la organización invitaron a la comunidad a aportar:

Alimentos no perecederos.

Ropa en buen estado.

Calzado en buen estado.

Para facilitar la recepción, se solicita que la ropa y el calzado estén clasificados.

Quienes deseen colaborar pueden consultar los puntos de recepción y la coordinación de la colecta en Villa Mercedes a través de los canales de la organización:

WhatsApp: 11 3018-2452.

11 3018-2452. Correo electrónico: info@trensolidario.org.

info@trensolidario.org. Instagram: @TrenSolidario.ok.

@TrenSolidario.ok. Facebook: Amigos del Tren Solidario.

Amigos del Tren Solidario. Sitio web: trensolidario.org.

Solidaridad y esperanza sobre rieles

Además de llevar donaciones, los impulsores buscan mantener viva la esperanza de que regrese el tren de pasajeros de larga distancia, como una herramienta para conectar localidades y acercar a sus habitantes.

En el mensaje enviado a los medios, destacaron que cada colaboración permite llevar ayuda a quienes más la necesitan y solicitaron acompañamiento para difundir la campaña.

“Una iniciativa solidaria que une pueblos, acerca ayuda y mantiene viva la esperanza de que vuelva el tren de pasajeros de larga distancia”, expresaron.

Cómo colaborar desde Villa Mercedes

En Villa Mercedes se reciben alimentos no perecederos, ropa y calzado en buen estado. Las donaciones serán trasladadas a la estación de Justo Daract para cargarlas al Tren Solidario.

Para coordinar la entrega, los interesados pueden comunicarse con Emiliano García, integrante del staff del Tren Solidario, al 2657-548510.

Desde la organización remarcaron que cada aporte suma e invitaron a compartir la convocatoria para acercar ayuda a las comunidades que visitará el tren.