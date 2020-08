Tres empresas del servicio interurbano de San Luis van a paro total

Los trabajadores de Polo, Polo Sur y Panamericana no sacarán unidades a la calle. Es en reclamo por la deuda de haberes y el despido de un compañero.

San Luis (ED) Los choferes de las empresas de transporte interurbano Polo, Polo Sur y Panamericana iniciarán la madrugada de este martes un paro a instancias del conflicto salarial que atraviesa el sector. La medida de fuerza afectará una parte del servicio que conecta San Luis con La Punta, Potrero de Los Funes, El Trapiche y Juana Koslay. Si bien el grupo empresarial tiene los mismos incumplimientos que el resto de las empresas de la provincia, lo que difiere es que los trabajadores de estas tres empresas también reclaman por el despido de un compañero. El secretario gremial de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Lucio Orozco, no descartó que el resto de las empresas del interurbano se sumen al paro los próximos días.

Las firmas que manejan el servicio de transporte interurbano deben una parte mal liquidada del sueldo de mayo, del presentismo de junio, cinco cuotas paritarias, viáticos y los salarios de julio.

Este lunes las compañías mantuvieron audiencias en las oficinas del Programa de Relaciones Laborales. “Blanca Paloma hizo una presentación por escrito, a modo de contestación de una intimación que hicimos el viernes, a todas las empresas. Supeditaron una vez más el pago de salarios de julio y un par de conceptos pendientes, que van a ser cancelados cuando ingresen los subsidios. Panaholma, María del Rosario, Grupo MR, Line, Sol Bus, Panamericana, Polo y Polo Sur se presentaron, ellos también esperan los subsidios”, explicó el delegado de la primera circunscripción de Relaciones Laborales, Andrés Salas.

La UTA rechazó la totalidad de los planteos de las empresas y ratificaron el reclamo, incluso pidieron que Relaciones Laborales evalúe la posibilidad de sancionar a las firmas que no cumplieron con la intimación de pago.

“Lamentablemente la patronal incumple con los sueldos de julio y todo lo adeudado que reclamamos hace meses. No hay respuesta positiva, ni tampoco una estimación de cuándo van a pagar, ellos aducen que esperan los subsidios, pero nosotros objetamos que no debe ser así, hay una homologación que indica que no dependemos de los subsidios para el pago de los salarios”, advirtió Orozco.