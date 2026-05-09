Tres jóvenes quedaron atrapadas en un ascensor de la Caja Social y fueron rescatadas por Bomberos en Villa Mercedes

Tres jóvenes de entre 18 y 20 años fueron rescatadas este sábado por personal de Bomberos luego de quedar atrapadas en un ascensor del edificio de la Caja Social, ubicado en la intersección de Suipacha y Edison, en la ciudad de Villa Mercedes.

Según informaron desde el cuartel, el llamado de emergencia se recibió alrededor de las 7 de la mañana. Una de las jóvenes logró obtener señal telefónica desde el interior del ascensor y se comunicó con los rescatistas para pedir ayuda.

Tras la alerta, una unidad de rescate con cinco efectivos se dirigió rápidamente al lugar. Al arribar, el personal se encontró con el encargado del edificio y comenzó el operativo.

Desde Bomberos indicaron que primero se realizó un contacto verbal con las víctimas para constatar su estado de salud y las condiciones en las que se encontraban. Las jóvenes manifestaron estar conscientes y sin lesiones.

Posteriormente, los efectivos procedieron a reiniciar los motores y el sistema que permite el funcionamiento del ascensor, logrando destrabar el elevador y concretar el rescate de manera exitosa.

Las tres personas atrapadas eran mujeres mayores de edad y, de acuerdo con la información oficial, no requirieron asistencia médica tras ser liberadas.

El ascensor donde ocurrió el incidente tiene dimensiones reducidas, de aproximadamente un metro por un metro, lo que generó momentos de tensión mientras aguardaban el rescate dentro del pequeño habitáculo.