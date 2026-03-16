Tres personas resultaron heridas tras el vuelco de un vehículo en la Autopista de las Serranías Puntanas

Tres personas resultaron heridas este lunes por la mañana tras un accidente de tránsito ocurrido en la Autopista de las Serranías Puntanas, a la altura del kilómetro 835, entre las localidades de Chosmes y Alto Pencoso, en la provincia de San Luis.

El siniestro se registró alrededor de las 9:30 y fue protagonizado por un automóvil Renault Kwid en el que viajaban tres personas oriundas de la provincia de Mendoza.

Según las averiguaciones policiales, el vehículo era conducido por una mujer de 48 años, quien circulaba de este a oeste acompañada por un hombre de 33 años y una mujer de 74 años. En ese tramo de la autopista, la conductora se habría quedado dormida, lo que provocó que el auto impactara contra la parte trasera de un camión Scania P310 con semirremolque cisterna, que transitaba en la misma dirección.

El camión era conducido por un hombre de 32 años, con domicilio en la provincia de Buenos Aires, quien resultó ileso.

El vehículo despistó y volcó

Tras la colisión, la conductora perdió el control del Renault Kwid, que despistó y volcó sobre el cantero central de la autopista.

La mujer que manejaba el vehículo logró salir por sus propios medios, mientras que el hombre de 33 años que viajaba como acompañante salió despedido del automóvil a causa del impacto.

En tanto, la mujer de 74 años quedó atrapada en el habitáculo, por lo que debió ser rescatada por personal del sistema de emergencias.

Traslado al Hospital Central de San Luis

Hasta el lugar acudió personal del sistema de salud pública provincial, que asistió a los tres ocupantes del automóvil. Posteriormente, fueron trasladados en ambulancia al Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” de la ciudad de San Luis, donde recibieron atención médica de mayor complejidad.

En el operativo trabajaron efectivos de la Comisaría Distrito 48° de Balde, personal de la División Cuartel 5 de la Dirección General de Bomberos de la Policía y agentes de la Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial, quienes realizaron las tareas de asistencia y control del tránsito en la zona.