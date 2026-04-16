Tres policías fueron pasados a disponibilidad tras allanamientos en una causa judicial en San Luis

SAN LUIS. Tres efectivos de la Policía de la Provincia de San Luis fueron pasados a disponibilidad en las últimas horas, en el marco de una causa judicial que investiga presuntas irregularidades. La decisión fue adoptada por el jefe de Policía, el comisario general Juan Carlos Serrano, tras una serie de allanamientos ordenados por la Justicia provincial.

La investigación tramita en el Juzgado de Garantía N° 1 de la Primera Circunscripción Judicial, a cargo del juez Juan Manuel Montiveros Chada, y se encuentra vinculada a una denuncia en curso cuyos detalles no fueron oficialmente difundidos.

Los procedimientos se llevaron adelante en los domicilios de los efectivos involucrados y estuvieron a cargo de personal de Gendarmería Nacional, que intervino como fuerza ejecutora. Como resultado, se concretó el secuestro de distintos elementos considerados de interés para el avance de la causa.

En paralelo, fuentes judiciales confirmaron que el pasado 30 de marzo se había realizado otro allanamiento en la Dirección de Investigaciones de la Policía provincial, con el objetivo de obtener documentación interna. En ese operativo se requirieron libros de guardia y registros de secuestros correspondientes a los años 2025 y 2026.

Este último procedimiento fue solicitado por el fiscal de Instrucción N° 3 de la Primera Circunscripción, Esteban Roche, y ejecutado con la participación de efectivos de la Comisaría N° 6.

La medida de pase a disponibilidad implica que los uniformados quedan apartados preventivamente de sus funciones mientras avanza la investigación judicial, a la espera de definiciones sobre su situación procesal.