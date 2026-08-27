Tropicana Villa Mercedes celebra sus 26 años con música en vivo, sorteos y una noche especial

Tropicana Villa Mercedes cumple 26 años y prepara una celebración especial para compartir el aniversario con quienes acompañaron al establecimiento a lo largo de más de dos décadas en la ciudad.

El festejo se realizará este viernes 28 de agosto, a partir de las 22, en las instalaciones de Tropicana Villa Mercedes, con una programación que combinará música en vivo, gastronomía, sorteos y distintas sorpresas durante la noche.

Música en vivo con Ángel Gastón

Uno de los atractivos centrales de la celebración será la presentación en vivo de Ángel Gastón, quien tendrá a su cargo el espectáculo musical preparado especialmente para el aniversario.

La propuesta busca generar un encuentro distendido con el público que habitualmente concurre al establecimiento y con quienes quieran sumarse a la celebración de los 26 años de Tropicana en Villa Mercedes.

Pizza, cerveza, torta y sorteos

Como parte de los festejos, durante la noche habrá una invitación para compartir pizza, cerveza y torta, además de sorteos y premios destinados a los asistentes.

La celebración comenzará a las 22 y se extenderá durante la noche con diferentes actividades vinculadas al aniversario.

Con esta propuesta, Tropicana Villa Mercedes conmemorará un nuevo año de presencia en la ciudad y buscará celebrar junto a su público una trayectoria que ya alcanza los 26 años.

Información del evento

📅 Viernes 28 de agosto

🕙 Desde las 22

📍 Tropicana Villa Mercedes

🎤 Show en vivo: Ángel Gastón

El jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Solo mayores de 18 años. Condiciones, alcances y limitaciones disponibles en el sitio oficial de Grupo Slots.