Trump amenaza con atacar a Irán “con mucha dureza” y eleva la tensión internacional

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este sábado una fuerte advertencia contra Irán, al asegurar que el país persa será “atacado con mucha dureza” durante la jornada, en un mensaje que incrementa la tensión geopolítica en Medio Oriente y genera preocupación en la comunidad internacional.

La declaración fue realizada a través de Truth Social, la red social utilizada por el mandatario norteamericano para difundir posicionamientos políticos y estratégicos.

Amenaza de ampliar operaciones militares

En su publicación, Donald Trump sostuvo que su administración analiza expandir el alcance de las operaciones militares contra Irán, incluso con la posibilidad de atacar objetivos que hasta ahora no habían sido considerados.

Según trascendió a partir de información difundida por Noticias Argentinas, el mandatario habló de la eventual “destrucción total de zonas y la muerte segura de grupos de personas que no se habían considerado como objetivo hasta el momento”, lo que marca un endurecimiento notable del discurso bélico.

Si bien no brindó detalles técnicos ni precisiones sobre posibles operativos militares, despliegues estratégicos o cronogramas de ataque, el presidente justificó su postura en lo que definió como el “mal comportamiento de Irán” en la región.

Señales desde Teherán y lectura de Washington

En el mismo mensaje, Trump también hizo referencia a la situación diplomática del gobierno iraní, señalando que las autoridades de Teherán habrían presentado disculpas a países vecinos tras recientes ataques ejecutados por sus fuerzas.

Para el mandatario estadounidense, ese gesto no representa una señal de distensión sino una “rendición” ante la presión internacional, interpretación que refuerza el clima de confrontación entre Washington y el régimen iraní.

Alerta en la comunidad internacional

La advertencia de una posible ofensiva para este sábado generó alerta máxima en cancillerías y organismos internacionales, que siguen de cerca la evolución del conflicto y esperan una respuesta oficial del gobierno de Irán.

Analistas internacionales advierten que una escalada militar directa entre Estados Unidos e Irán podría tener impacto global, especialmente en el equilibrio de poder en Medio Oriente, los mercados energéticos y la estabilidad geopolítica mundial.