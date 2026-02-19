Trump elogió a Javier Milei en Washington: “Apoyo a este caballero”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó públicamente su respaldo a Javier Milei durante la primera reunión de la Junta por la Paz, celebrada en Washington. El mandatario norteamericano aseguró que apoya al jefe de Estado argentino y lo incluyó entre los líderes internacionales a los que respalda.

En su intervención, Trump sostuvo: “He tenido un muy buen historial apoyando a candidatos dentro de Estados Unidos, pero ahora apoyo a líderes extranjeros, incluyendo a Viktor Orbán, que está aquí, y a otros. Y apoyo a este caballero, Milei”.

Un gesto político en un ámbito internacional

Las declaraciones se produjeron en el marco del encuentro de la Junta por la Paz, espacio que, según indicó el mandatario estadounidense, podría asumir un rol más amplio en la resolución de conflictos globales.

El respaldo explícito de Trump se interpreta como un gesto político de relevancia internacional, dado el posicionamiento ideológico coincidente entre ambos líderes en materia económica y de política exterior.

Agenda breve en Estados Unidos

Por su parte, Milei mantendrá una estadía breve en la capital estadounidense. El presidente argentino permanecerá menos de 24 horas en Washington y tiene previsto regresar este jueves por la tarde, con arribo estimado a Buenos Aires alrededor de las 8 de la mañana del viernes.

El viaje forma parte de la agenda internacional del mandatario, en un contexto marcado por la búsqueda de apoyos y vínculos estratégicos con referentes políticos y económicos del escenario global.