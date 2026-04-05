Trump lanza ultimátum a Irán: advierte que tiene 48 horas para un acuerdo o “se desatará el infierno”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un nuevo ultimátum a Irán y advirtió que, de no concretarse un acuerdo en las próximas 48 horas, ordenará acciones militares contra infraestructura energética del país.

La declaración fue realizada a través de su red social, Truth Social, donde el mandatario escribió: “Se acaba el tiempo: quedan 48 horas para que se desate el infierno sobre ellos. ¡Gloria a Dios!”.

Escalada en medio de la crisis energética global

El conflicto se enmarca en la creciente tensión en Oriente Medio, que se intensificó tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra objetivos en Teherán a fines de febrero. Como respuesta, el cierre del estrecho de Ormuz se convirtió en uno de los principales focos de preocupación internacional.

Por esa vía marítima circula aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial, lo que la convierte en un punto estratégico para la estabilidad energética global.

Extensión del ultimátum y dudas sobre el plazo final

En los últimos días, Trump había extendido el plazo original para alcanzar un acuerdo hasta el 6 de abril a las 20:00 (hora de Washington), lo que equivale a la medianoche del 7 de abril en horario GMT.

Si bien previamente no descartó una nueva prórroga, el tono del mensaje más reciente sugiere que se trataría de una fecha límite definitiva, aunque horas antes el propio mandatario había insinuado la posibilidad de otorgar “un poco más de tiempo”.

Amenaza de acciones militares

El presidente estadounidense ya había anticipado que, de no lograrse avances, Estados Unidos atacará “con dureza” a Irán en el corto plazo. Entre los posibles objetivos mencionados se encuentran centrales eléctricas e infraestructura energética clave.

Hasta el momento, no se difundieron detalles concretos sobre la estrategia para resolver el conflicto ni sobre eventuales negociaciones en curso para la reapertura del estrecho.