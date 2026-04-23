Trump ordena al Ejército de EE.UU. “disparar y matar” embarcaciones iraníes en el estrecho de Ormuz

La escalada verbal entre Donald Trump y Irán sumó un nuevo capítulo este jueves 23 de abril, luego de que el presidente de Estados Unidos ordenara a sus fuerzas armadas atacar cualquier embarcación iraní que intente bloquear el estratégico estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más sensibles del mundo.

La decisión se conoce apenas dos días después de que Washington anunciara la extensión “indefinida” de una tregua con Teherán, lo que profundiza las dudas sobre el rumbo de la política exterior estadounidense en la región.

Según expresó el propio mandatario en una publicación en redes sociales, la orden incluye la instrucción directa a la Armada de Estados Unidos de “disparar y matar” cualquier embarcación —“por pequeña que sea”— que coloque minas en la zona.

Además, confirmó que las operaciones de desminado en el estrecho se intensificarán de manera significativa. “No debe haber vacilación alguna”, sostuvo, al tiempo que indicó que los esfuerzos actuales se triplicarán.

Un punto clave para el comercio mundial

El estrecho de Ormuz es una vía marítima estratégica por donde circula cerca de un tercio del petróleo comercializado a nivel global. Cualquier alteración en su funcionamiento impacta directamente en los mercados internacionales y en el precio de la energía.

En ese contexto, la advertencia de Trump no solo tiene implicancias militares, sino también económicas, ya que podría generar volatilidad en los precios del crudo y tensiones en los mercados financieros.

Escalada en el Golfo Pérsico

La relación entre Estados Unidos e Irán arrastra años de tensiones, con episodios recurrentes en el Golfo Pérsico, una región clave por su importancia geopolítica y energética.

Analistas internacionales advierten que este tipo de declaraciones incrementa el riesgo de incidentes militares en una zona altamente militarizada, donde operan buques de distintas potencias.

Aunque por el momento no se reportaron enfrentamientos directos tras el anuncio, la situación genera preocupación en la comunidad internacional por una posible escalada que complique los intentos diplomáticos en curso.