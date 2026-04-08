Trump suspende los bombardeos a Irán por dos semanas y abre la puerta a negociaciones de paz en Pakistán

La escalada de tensión en Oriente Medio sumó un giro inesperado este martes luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la suspensión de los bombardeos contra Irán por un plazo de dos semanas, en el marco de una propuesta impulsada por Pakistán para abrir una instancia de negociación diplomática.

El anuncio se produjo a poco más de una hora de que venciera el ultimátum fijado por Washington a Teherán, en un contexto de alta tensión internacional por el control estratégico del estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio global de petróleo.

Según detalló el mandatario en un mensaje difundido a través de su red social, la decisión fue tomada tras conversaciones con el primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif y el jefe militar Asim Munir. El acuerdo contempla un alto el fuego bilateral condicionado a que Irán garantice la apertura inmediata, segura y completa del estrecho de Ormuz.

En ese marco, Trump aseguró que Estados Unidos ya alcanzó sus principales objetivos militares y sostuvo que las partes están “muy avanzadas” en la negociación de un acuerdo de paz duradero en la región. Además, indicó que existe una propuesta de diez puntos presentada por Irán que podría servir como base para un entendimiento definitivo.

Las negociaciones formales comenzarán este viernes en Islamabad, capital de Pakistán, y contarán con la participación de actores clave de la región. El entendimiento también incluye a Israel y Líbano, ampliando el alcance del cese de hostilidades.

Horas antes del anuncio, el propio Trump había elevado el tono del conflicto al advertir que “toda la civilización iraní” podría desaparecer si no se alcanzaba un acuerdo en el plazo previsto. En paralelo, se registraron movilizaciones de ciudadanos iraníes que se ubicaron en infraestructuras estratégicas ante la inminencia de posibles ataques.

En el plano internacional, la situación generó fuertes reacciones. El papa León XIV calificó las amenazas como “inaceptables”, mientras que legisladores demócratas en Estados Unidos evaluaban la posibilidad de aplicar la vigésimoquinta enmienda, un mecanismo constitucional que permite remover al presidente por incapacidad.

Por su parte, Shehbaz Sharif destacó en redes sociales que los esfuerzos diplomáticos avanzan de manera “constante y sólida”, con expectativas de lograr resultados concretos en el corto plazo. La comunidad internacional sigue de cerca el desarrollo de las negociaciones, que podrían marcar un punto de inflexión en uno de los conflictos más sensibles del escenario global.