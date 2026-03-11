Tucumán: agredieron a un legislador de La Libertad Avanza mientras colaboraba con familias afectadas por las inundaciones

Un legislador provincial de La Libertad Avanza fue víctima de una violenta agresión mientras participaba en tareas solidarias con vecinos afectados por las inundaciones en la provincia de Tucumán. El hecho ocurrió en medio del operativo de asistencia que se desarrolla en distintas zonas castigadas por el temporal.

Según se informó, el legislador Ricardo Bussi, referente del espacio libertario en la provincia, se encontraba colaborando con vecinos y voluntarios que asistían a familias damnificadas por las intensas lluvias que provocaron anegamientos en varias localidades tucumanas.

De acuerdo con el relato difundido por el propio dirigente, el ataque ocurrió cuando intentaba registrar con su teléfono celular la situación de algunos centros de asistencia y el reparto de ayuda. En ese momento, un grupo de personas lo increpó y posteriormente lo agredió físicamente, generando momentos de tensión en el lugar.

Un contexto marcado por el temporal y la emergencia

El episodio se produjo en medio de la grave situación climática que atraviesa Tucumán, donde un fuerte temporal provocó inundaciones, evacuaciones y complicaciones en diversas zonas de la provincia.

Las intensas lluvias registradas durante los últimos días dejaron barrios anegados, familias evacuadas y daños materiales, lo que obligó a desplegar operativos de emergencia con participación de organismos provinciales, municipales y organizaciones sociales.

En ese marco, distintos dirigentes políticos y voluntarios se acercaron a las zonas afectadas para colaborar con la distribución de ayuda, alimentos y elementos de primera necesidad.

Denuncia pública y repercusión política

Tras el episodio, Bussi denunció públicamente la agresión y aseguró que el ataque se produjo cuando intentaba visibilizar la situación que atraviesan los damnificados por el temporal.

El hecho generó repercusiones en el ámbito político local y nacional, donde dirigentes de distintos espacios expresaron su repudio a la violencia.

Hasta el momento, no se informó oficialmente sobre personas detenidas por el episodio, aunque el caso quedó bajo análisis de las autoridades correspondientes.

La situación ocurre en un contexto de alta tensión social por las consecuencias del temporal, que continúa afectando a miles de familias en la provincia.