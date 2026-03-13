Tucumán: dictaron cuatro meses de prisión preventiva a Marcelo “Pichón” Segura por agredir con un cabezazo a un diputado

La Justicia de Tucumán dictó cuatro meses de prisión preventiva para Marcelo “Pichón” Segura, el puntero acusado de haber agredido al diputado nacional de La Libertad Avanza, Federico Pelli.

El juez Raúl Ángel Robin Márquez tomó la decisión en el marco de la audiencia de formulación de cargos, tras el pedido de los auxiliares fiscales Juan José Ibáñez y Gabriela Ghilardi, y del abogado del particular damnificado, Juan Colombres Garmendia.

De esta manera, el imputado por el delito de lesiones graves calificadas por alevosía fue trasladado al penal de Benjamín Paz, y su defensor, Ernesto Bacclini, presentó un recurso contra la resolución para cuestionar la modalidad de detención.

El hecho se produjo sobre la ruta 157, en la localidad de La Madrid, ubicada al sudoeste de la provincia, y en una de las zonas más afectadas por el temporal que se inició el domingo pasado y que causó estragos en distintos puntos de la provincia.

El diputado había ido hasta La Madrid con la exlegisladora Paula Omodeo y con el intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, para entregar distintos elementos a las familias damnificadas de la zona.

La víctima fue intervenida quirúrgicamente por una fractura de tabique y otras lesiones, mientras permanecía internada en la Clínica Mayo.