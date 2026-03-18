Uber anuncia inversión de USD 500 millones en Argentina y refuerza su apuesta por el mercado local

En el marco de su décimo aniversario en Argentina, Uber confirmó una inversión de USD 500 millones para los próximos tres años, con el objetivo de ampliar sus servicios y fortalecer su presencia en uno de sus mercados considerados prioritarios a nivel global.

El anuncio se realizó durante un encuentro encabezado por el ministro de Economía, Luis Caputo, junto al CEO global de la compañía, Dara Khosrowshahi. También participaron el secretario de Política Económica, José Luis Daza; el gerente general de Uber para Argentina, Paraguay y Uruguay, Eli Frías; y el responsable de Uber Eats en el país, Juan Martín Cappellini.

Durante la reunión, Khosrowshahi destacó el potencial del país dentro de la estrategia global de la empresa. “Argentina es uno de los mercados de mayor crecimiento para Uber a nivel mundial”, afirmó, al tiempo que remarcó que la inversión buscará consolidar un modelo de plataforma que integre movilidad y servicios de delivery.

Una década de expansión en el país

Desde su llegada, hace diez años, Uber experimentó un crecimiento sostenido en Argentina. Actualmente, la aplicación opera en más de 50 ciudades en todas las provincias, con más de 20 millones de usuarios que utilizaron el servicio y más de un millón de personas que generaron ingresos a través de la plataforma.

En este nuevo ciclo, uno de los ejes centrales será el relanzamiento de Uber Eats, que volverá a posicionarse en el mercado local con una propuesta integrada junto al servicio de movilidad.

Según explicó Eli Frías, esta nueva etapa apunta a ampliar oportunidades económicas y mejorar la experiencia de los usuarios: “Uber pasó de ser una novedad a formar parte de la vida cotidiana de millones de argentinos”, señaló.

Integración de servicios y nueva estrategia

La compañía busca avanzar hacia un ecosistema unificado, donde los usuarios puedan acceder tanto a viajes como a entregas desde una misma aplicación. En ese sentido, el programa de suscripción Uber One ampliará sus beneficios para incluir también el servicio de delivery.

Por su parte, Juan Martín Cappellini subrayó que Argentina será el primer país del mundo en el que se implementará nuevamente Uber Eats bajo este modelo integrado, lo que refleja la importancia estratégica del mercado local.

La inversión anunciada marca el inicio de una nueva etapa para Uber en el país, con foco en la innovación tecnológica, la expansión territorial y la consolidación de un ecosistema digital que combine movilidad y servicios de entrega.