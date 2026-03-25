Último día para aprovechar el 50% de descuento en alimentos con Banco Nación en San Luis

La promoción impulsada por el Gobierno de San Luis junto al Banco Nación llega a su fin este miércoles 25 de marzo, marcando el último día para acceder al 50% de descuento en la compra de alimentos en toda la provincia.

El beneficio, que forma parte de un acuerdo mensual entre ambas instituciones, permite a los clientes de la entidad bancaria realizar compras en un solo pago utilizando tarjetas de crédito Visa o Mastercard, a través de la aplicación MODO BNA+.

Tope de reintegro y condiciones

Según se informó, la promoción contempla un tope de reintegro de hasta $80.000 por persona, lo que representa una oportunidad significativa para aliviar el gasto en productos de primera necesidad.

El descuento se aplica exclusivamente durante el período vigente, que comenzó el lunes 23 y concluye este miércoles 25, por lo que quienes aún no aprovecharon el beneficio tienen tiempo hasta el cierre de la jornada.

Beneficios que se renuevan cada mes

Desde el Gobierno provincial destacaron que este tipo de iniciativas buscan fortalecer el consumo y acompañar la economía familiar en todo el territorio sanluiseño.

Además del rubro alimentos, el acuerdo con el Banco Nación incluye promociones en gastronomía, hotelería, productos regionales y actividades recreativas, que se actualizan mes a mes y pueden consultarse en el sitio oficial Semana Nación.