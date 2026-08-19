Uma, la perra policía que fue clave para encontrar a la niña desaparecida en San Luis

Una amplia búsqueda policial se desplegó durante más de seis horas en el Parque Industrial Norte de San Luis para encontrar a una niña de 3 años que había desaparecido durante la tarde del martes. Finalmente, cerca de las 0:15 de este miércoles, el trabajo de Uma, integrante de la División Canes de la Policía de San Luis, y la oficial Valeria Martínez contribuyó a localizar a la menor, que se encontraba con vida y en buen estado.

Un operativo que se extendió durante más de seis horas

La desaparición de la niña generó un importante despliegue de efectivos policiales en distintos sectores del Parque Industrial Norte, en San Luis.

Durante más de seis horas, las distintas unidades que participaron del operativo realizaron rastrillajes y tareas de búsqueda para intentar establecer el paradero de la menor.

Entre los equipos afectados estuvo la División Canes, que intervino con distintos recursos especializados para colaborar en la localización.

El papel de Uma y la oficial Martínez

En el tramo final del operativo, Uma, una perra integrante de la División Canes de la Policía de San Luis, trabajó junto a la oficial Valeria Martínez, conformando el binomio policial que tuvo una intervención determinante.

Ambas participaron de las tareas que permitieron localizar a la niña en cercanías de la vivienda de su familia.

La menor fue encontrada alrededor de las 0:15, con vida y en buen estado. El hallazgo permitió poner fin a horas de incertidumbre y al intenso operativo desplegado en la zona.

Las autoridades brindaron detalles del procedimiento

Luego del hallazgo, la ministra de Seguridad de San Luis, Nancy Sosa, y el jefe de la Policía de San Luis, Juan Carlos Serrano, brindaron una conferencia de prensa.

Durante la presentación explicaron aspectos del operativo y destacaron la intervención de las distintas unidades policiales que participaron de la búsqueda.

El procedimiento permitió finalmente encontrar a la niña y cerrar de manera favorable un operativo que había movilizado a un importante número de efectivos durante la noche.