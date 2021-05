Un actor argentino cuestionó al Gobierno: “Si la gestión de las vacunas la hacía Santi Maratea, hoy no estábamos todos adentro”

El sábado por la mañana, Santiago Maratea volvió a ser noticia por una acción solidaria. El influencer recaudó 99 mil dólares para que atletas argentinos viajen al Sudamericano de Guayaquil, un torneo clave para clasificarse a los Juegos Olímpicos de Tokio. Al celebrar este logro, el actor Gastón Soffritti puso una particular reflexión en Twitter. “Si la gestión de las vacunas la hacía Santi Maratea hoy no estábamos todos adentro”, afirmó.

Anuncio

Luego, añadió: “Si una persona con su Instagram tiene más poder de convicción y convocatoria que el mismísimo Estado, deberíamos estar replanteándonos quiénes son los nuevos políticos”.

La frase generó controversias en la red de social y uno de los primeros en salir al cruce fue el periodista Diego Mancusi. “El Estado negocia en medio de una pandemia con corporaciones multinacionales que mueven miles de millones de dólares por la vacuna que quieren todos los países del mundo al mismo tiempo, no le pide a sus seguidores que donen cien pesos, Gastón. No es tan parecida la situación”, apuntó.

Anuncio

Evitando entrar en polémicas, el actor cerró la discusión: “Perdón, me faltó aclararte (creí que no hacía falta) que mi tuit fue en un tono irónico. Aunque no estamos tan lejos de que sucedan cosas del estilo. Abrazo”.

Más allá de esta discusión, la mayoría de los tuiteros cuestionaron la liviandad con la que el ex Graduados (Telefe) se refirió a la compra de vacunas contra el COVID-19. “Quizás Gastón Soffritti no era el brillante analista político que todos creíamos que era”, ironizó un usuario. En tanto, otro acotó: “No tiene convicción, tiene ganas de figurar. Si el Estado llegara a manguear guita como lo hace Maratea estarían todos poniendo el grito en el cielo. Sin contar que no sabés que las vacunas son un bien escaso en el mundo. No van a liberar las patentes por dos cafecitos”.

Pero no todas fueron críticas, también estuvieron quienes encontraron una idea interesante en el tuit del actor. “Me da risa la gente ofendida que de verdad piensa que estás proponiendo poner a un instagramer de presidente. No, hermano, está hablando que si alguien con convocatoria puede, el político no lo hace porque no quiere solamente. Sea del partido que sea”, manifestó un tuitero.