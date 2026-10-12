Un adolescente fue identificado con un revólver calibre .22 en Villa Mercedes

Un adolescente de 17 años fue identificado durante un procedimiento policial en Villa Mercedes, luego de que efectivos constataran que llevaba un revólver calibre .22.

El operativo se inició a partir de un requerimiento del Centro de Operaciones Policiales (COP). Al llegar al lugar, los efectivos se entrevistaron con personal de la Comisaría Seccional Octava y del DRIM, quienes informaron que habían identificado al joven, que circulaba en una motocicleta junto a un hombre mayor de edad.

Según lo informado por los uniformados, el acompañante tenía estupefacientes en su poder, mientras que el adolescente llevaba un revólver calibre .22, de color plateado y con la culata marrón.

Ante la situación, se realizó una consulta con la fiscal de turno, Dra. Andrea Court, quien dispuso el inicio de un sumario por averiguación de portación de arma de fuego.

Además, ordenó que personal de CANAF hiciera entrega del adolescente a sus progenitores, previa notificación de lo establecido en el artículo 38 del Código Procesal Penal de la provincia de San Luis.

Por último, se dispuso que efectivos de la Comisaría Seccional Octava quedaran a cargo del arma secuestrada y de las diligencias correspondientes.