Un aluvión afectó a Santiago de Chile y dejó calles inundadas y vehículos arrastrados

Un aluvión se originó durante la tarde de este jueves en Santiago de Chile y sus alrededores, en medio de fuertes lluvias que provocaron inundaciones, daños estructurales y el arrastre de vehículos por la corriente.

La emergencia se concentró principalmente en la comuna de Las Condes y en San Carlos de Apoquindo, al pie de la cordillera. En distintos registros se observaron calles anegadas y vehículos desplazados por el torrente, incluido un ómnibus, tras el desborde de una quebrada.

El agua y el lodo también afectaron a la Clínica UC Christus y a la sede de Duoc UC, donde un grupo de estudiantes quedó atrapado en un auditorio.

Ante la situación, el Cuerpo de Bomberos de Santiago decretó el acuartelamiento de sus 22 compañías para atender la emergencia. Además, varias líneas de transporte urbano debieron modificar sus recorridos para evitar las zonas afectadas.

La Municipalidad de Las Condes pidió evitar los sectores de Quebrada Honda, Paul Harris, Cristóbal Colón, Álvaro del Portillo y General Blanche.

Alerta roja en diez comunas

El director de la Región Metropolitana del Servicio Nacional de Prevención del Desastre (Senapred), Miguel Muñoz, explicó que el fenómeno se produjo por el efecto de las intensas precipitaciones.

“Por el efecto de las intensas precipitaciones se registró un aluvión en la comuna de Las Condes, afectando particularmente a las calles General Blanche, Quebrada Onda y Avenida de la Plaza Sur”, señaló Muñoz a la prensa local.

En paralelo, el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, informó que el presidente José Antonio Kast determinó declarar el “estado de catástrofe” para Las Condes, con el objetivo de disponer de manera más eficiente los recursos destinados a la emergencia.

También se declaró el alerta rojo para otras diez comunas de la Región Metropolitana de Santiago ante el riesgo de nuevos aluviones: San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina.

Senapred dispuso la movilización de todos los recursos necesarios y disponibles para atender y controlar la emergencia, que podría derivar en la evacuación de algunos residentes.

El organismo advirtió que las precipitaciones en los sectores de la precordillera requieren especial atención, ya que la lluvia sobre nieve podría provocar aumentos rápidos y peligrosos de los caudales.