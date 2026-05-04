Un auto se incendió por completo en Ruta 55: tres personas y un perro salieron ilesos

Un automóvil se incendió por completo en la tarde de este lunes sobre la Ruta Provincial N° 55, al norte de Villa Mercedes, sin que se registraran personas heridas. La rápida intervención de los equipos de emergencia permitió controlar la situación y evitar consecuencias mayores.

El hecho ocurrió a las 16:05 horas, a la altura del kilómetro 770, en el tramo con sentido de circulación norte a sur. En el lugar trabajaron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios “El Fortín”, con un total de seis efectivos, quienes lograron sofocar las llamas.

El vehículo afectado fue un Peugeot 207, en el que se trasladaban tres personas mayores de edad junto a un perro, todos con domicilio en Villa Mercedes. Según se informó, ninguno de los ocupantes sufrió lesiones.

A pesar del rápido accionar, el rodado registró daños totales producto del incendio. No obstante, los bomberos lograron evitar la propagación del fuego hacia los campos linderos, lo que podría haber generado un escenario de mayor gravedad en la zona rural.

En el operativo también intervino personal policial de la Comisaría 11ª, que colaboró en el ordenamiento del tránsito y las tareas de seguridad.

Este tipo de incidentes vuelve a poner en agenda la importancia del mantenimiento vehicular y la rápida respuesta de los servicios de emergencia, claves para prevenir tragedias en rutas de alto tránsito como la Ruta 55, uno de los corredores habituales en el norte de la ciudad.