Un camión con hamburguesas y picadillo volcó en el acceso a Villa Mercedes por Ruta 8

Un camión que transportaba alimentos volcó en las primeras horas de este miércoles en uno de los principales accesos a Villa Mercedes, generando demoras momentáneas pero sin víctimas ni interrupción total del tránsito.

El siniestro ocurrió sobre la Ruta Provincial 8, a la altura de la rotonda de circunvalación, un sector estratégico de ingreso y egreso a la ciudad.

De acuerdo a la información preliminar, el rodado —un Iveco— trasladaba cajas de hamburguesas y latas de picadillo cuando, por causas que se investigan, terminó volcando sobre la calzada.

Fuentes consultadas indicaron que el conductor habría circulado con visibilidad reducida debido a la presencia de neblina en la zona durante la madrugada, un factor frecuente en esta época del año en el sur provincial.

El transportista resultó ileso y no fue necesario su traslado a un centro de salud.

En el lugar intervino personal de la Comisaría 11°, que trabajó en tareas preventivas y de ordenamiento vehicular. No se dispusieron cortes totales de ruta, aunque se recomendó circular con precaución hasta la remoción del camión y la carga.

El hecho vuelve a poner en foco las condiciones de visibilidad en los accesos a la ciudad y la importancia de extremar las medidas de seguridad en rutas con alto tránsito pesado.

Fuente: FM Latina