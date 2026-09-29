Un cartel que ofrecía abrazos gratis llamó la atención en Plaza San Martín de Villa Mercedes

Un bombero y un llamativo cartel amarillo que ofrecía “abrazos gratis” generaron la atención de quienes este domingo disfrutaban de la tarde en Plaza San Martín, en Villa Mercedes. La propuesta formó parte de una intervención de Bomberos Voluntarios “El Fortín” para hablar sobre la prevención del suicidio y promover la empatía hacia quienes atraviesan momentos difíciles.

La actividad fue la tercera intervención diagramada por la institución durante septiembre, en el marco del mes de prevención del suicidio. El objetivo fue acercar información y generar un espacio de encuentro para visibilizar una problemática que, según explicaron desde la institución, durante mucho tiempo fue considerada un tabú.

Las manos de los integrantes de Bomberos se pintaron de amarillo y se utilizaron pancartas para transmitir distintos mensajes. Además, instalaron un stand con folletos informativos y una urna donde las personas podían dejar una frase pensando en el otro.

Mientras familias y grupos de amigos compartían la tarde en uno de los espacios de mayor concurrencia de la ciudad, la propuesta buscó generar conversaciones y transmitir un mensaje de acompañamiento.

“Queremos llegar antes”

Federico Romero, jefe de prensa de Bomberos Voluntarios “El Fortín”, explicó el sentido de la iniciativa.

“Decidimos salir a hablar de este tema, porque está cambiando el paradigma, antes era un tabú. Lo nuestro no sustituye el apoyo profesional de psicólogos o psiquiatras, es un momento de encuentro y concientización. Nosotros siempre intervenimos cuando hay una emergencia, o cuando ya pasó la fatalidad. Con esto queremos llegar antes, con empatía y responsabilidad, porque prevenir es parte de la vida”.

Desde la institución remarcaron que la propuesta no busca reemplazar el acompañamiento de profesionales de la salud mental, sino generar conciencia y acercar un mensaje de empatía y prevención.

El momento de ofrecer un abrazo tuvo también un significado concreto dentro de la intervención: transmitir que “siempre hay alguien” y visibilizar cuáles son los lugares a los que se puede acudir ante una situación de necesidad.

Los integrantes de El Fortín también plantearon que la problemática atraviesa a la sociedad de manera directa o indirecta y que muchas personas tienen o tuvieron cerca a alguien que atravesó una situación de este tipo.

Una nueva actividad para cerrar septiembre

La institución anunció que realizará una nueva actividad el miércoles 30 de septiembre, con la que buscará cerrar las intervenciones desarrolladas durante el mes de prevención del suicidio.

La propuesta de este domingo apuntó a llevar el mensaje a un espacio público y cotidiano, donde el diálogo, la información y un gesto de empatía pudieran convertirse en una forma de acercarse a quienes atraviesan momentos difíciles.