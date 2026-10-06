Un científico belga ganó el Premio Nobel de Física por detectar neutrinos cósmicos

El científico belga Francis Halzen, de 82 años, recibió el Premio Nobel de Física por sus investigaciones sobre los neutrinos, partículas cósmicas de alta energía conocidas como “partículas fantasma”. El anuncio fue realizado este martes en Estocolmo por la Real Academia Sueca de Ciencias.

Halzen, afiliado a la Universidad de Wisconsin–Madison, fue reconocido por su papel fundamental en la construcción del Observatorio de Neutrinos IceCube, ubicado en la Antártida. El proyecto utiliza el hielo del Polo Sur para detectar señales producidas cuando estas partículas interactúan con la materia.

Una nueva forma de observar el universo

Durante la conferencia de prensa, Eva Olsson, integrante del Comité Nobel de Física, explicó que el trabajo de Halzen permitió utilizar los neutrinos como “mensajeros del cosmos”. Según señaló, estas partículas ofrecen información sobre galaxias distantes y sobre los procesos asociados con estrellas que explotan.

Los neutrinos tienen una masa extremadamente pequeña y atraviesan constantemente la Tierra y los cuerpos humanos. Como no pueden observarse directamente, los científicos analizan los destellos de luz y las partículas cargadas que se producen cuando chocan con otros fragmentos de materia.

Halzen ayudó a estudiar un grupo excepcional de neutrinos que los investigadores consideran de origen cósmico. Esos registros aportaron indicios sobre la evolución del universo y permitieron desarrollar una nueva rama de la astronomía basada en partículas, además de la observación tradicional de la luz.

La reacción de Halzen y la dotación del premio

“Fue una gran sorpresa y obviamente no lo esperaba”, dijo Halzen durante una comunicación telefónica con el comité, transmitida en la conferencia de prensa. El científico también afirmó que esperaba que el reconocimiento ayudara a aprobar una propuesta en la que está trabajando.

El primer ministro belga, Bart De Wever, felicitó al investigador y sostuvo que el galardón representa un reconocimiento a “una vida dedicada a arrojar luz sobre los grandes misterios del cosmos a través de sus componentes más pequeños”. De Wever indicó que Halzen es el undécimo belga en obtener un Premio Nobel.

La dotación del premio asciende este año a 12 millones de coronas suecas, equivalentes a unos 1,2 millones de dólares. El monto puede ser destinado a una persona, un grupo pequeño de galardonados o una organización.

Los anuncios de los premios Nobel comenzaron el lunes con el reconocimiento en Medicina. La agenda continúa el miércoles con Química y el jueves con Literatura. El Nobel de la Paz será anunciado el viernes, mientras que el Premio del Banco de Suecia de Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel se conocerá el lunes.