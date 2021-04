Un grupo de manifestantes cortó Avenida Mitre justo cuando comenzó a regir la restricción de circulación

Durante los primeros minutos de este viernes unas cincuenta personas se concentraron frente al edificio de la Municipalidad de Villa Mercedes, para protestar contra las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional, que luego adhiriera el Estado Provincial y posteriormente la Comuna Local.

La protesta coincidió con el día de mayor cantidad de casos de Covid-19 a nivel nacional (23.683 y 290 decesos), desde que comenzó la pandemia, y un récord de 470 contagios en la provincia de San Luis.

Aunque el Municipio se encontraba cerrado, y por Mitre no circulaba nadie, los manifestantes entonaban cánticos y hacían sonar un tambor, luego encendieron cubiertas que finalmente fueron “apagadas” por una unidad de Bomberos Voluntarios el Fortín.

Anuncio

El único medio que cubrió en Vivo, FM Latina, logró entrevistar a una de las mujeres que dijo llamarse Teresita, quien participaba de la protesta, que al igual que varios de los manifestantes, no contaba con tapaboca.

“Acá estamos protestando por las nuevas medidas de restricción que no se ajustan a la realidad social y económica del País, y que tampoco hacen a la solución del problema porque no hemos visto ninguna medida sanitaria adecuada a la situación durante un año, y no podemos soportar un año mas las mismas medidas.” dijo Teresita que al consultarle el apellido respondió Tu Amiga.