Un grupo de manifestantes por viviendas sociales fueron recibidos en la Cámara de Diputados

Este grupo de vecinos están inscriptos en las viviendas desde 2011, tienen más de 70 cuotas abonadas y aún no fueron adjudicados.

Durante el 2019, el grupo, fue recibido varáis veces por la entonces interventora de la secretaria, Ángela Gutiérrez de Gatto, quien les firmó un petitorio donde les aseguraba tener prioridad en las entregas del gobierno.

“Nosotros nos inscribimos con el Gobierno de Alberto Rodríguez Saá, después pasó Claudio Poggi, y acá estamos, hemos hablamos con la interventora Gatto y ahora con el secretario actual Luis Alaniz y no hay respuesta, lo único que nos dicen es que no tenemos la prioridad” comentó Dalma Acosta, una de las manifestantes que espera acceder a una vivienda social.

“Siempre nos terminan diciendo, ‘la última palabra la tiene el gobernador´, más allá de sentirnos estafados, sentimos que él (Alberto Rodríguez Saá) está ensañado con nosotros. No sabemos el motivo, pero creemos que es así, porque no hay razón para que no tengamos la prioridad” afirmó Acosta.

El grupo fue recibido en la Cámara de Diputados por el presidente y los presidentes de todos los bloques, donde les contaron toda la situación y pidieron la ayuda de los diputados.