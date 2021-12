Un grupo de padres reclaman que una empresa concrete el viaje de egresados que pagaron

Cuando empezaron a pagar, hace tres años, se imaginaban disfrutando los paisajes y las discotecas de Bariloche, en la que sería la experiencia ideal para cerrar su vida escolar. Pero nada de eso sucedió. En 2020, la pandemia postergó su proyecto, y a esta altura de 2021, la firma a la que ya le abonaron, todavía no les permite concretar su viaje de egresados.

Los padres de 14 jóvenes que se graduaron el año pasado en el Instituto Nuestra Señora del Carmen decidieron hacer público el conflicto que mantienen con Travel Rock, tras un intento de mediación frustrado.

“Cuando cambió la situación sanitaria, salieron normativas que establecían cómo regularizar los viajes, entre ellas el decreto nacional que imponía a las empresas notificar las fechas alternativas a los clientes, respetando la estacionalidad de la prestación, es decir que debían hacerse en la misma época en la que estaban programados inicialmente. En este caso, era a partir de septiembre u octubre”, contó Gabriel Martin, quien es papá de uno de los chicos damnificados y abogado de profesión.

Sin embargo, el hombre aseguró que nunca recibieron un llamado y tampoco ningún tipo de aviso por parte de los representantes de la firma, mientras que a sus reiteradas consultas siempre les seguía la misma respuesta: “Siempre tuvieron una conducta dilatoria, diciendo que ya nos iban a informar, algo que nunca se dio”, sostuvo.

“Cuando advertimos que esto era una actitud tendenciosa para no cumplir el contrato que habíamos firmado, en octubre les enviamos una carta documento en la que les pedimos que pusieran dos fechas posibles de viaje y que nos emitieran la factura que nunca nos dieron. Pero no la contestaron. Luego presentamos una denuncia ante las oficinas de Defensa de Consumidor y el jueves pasado teníamos fijada una audiencia de mediación a la que no concurrieron”, detalló.

Martin contó que por el traslado y una estadía de ocho o nueve días en Bariloche, con algunas excursiones y entradas a boliches, cada estudiante tuvo que abonar unos sesenta mil pesos. Su hijo y sus trece compañeros no fueron los únicos que habían pagado, pero otros jóvenes se resignaron y terminaron por pedirle a la empresa la retribución del dinero.

“No es una cuestión económica, aunque obviamente costó juntar la plata. Los chicos lo que quieren es viajar, compartir ese último momento de recreación con la promoción y tener ese recuerdo”, expresó.

El padre reveló que también realizaron una denuncia ante el Ministerio de Turismo de la Nación, porque creen que puede haber egresados de otras escuelas con conflictos similares. “Vimos en redes que la situación se repite en el resto del país. Entonces, la conducta asumida por Travel Rock es intencional. Le conviene disuadir a los alumnos a que pidan la devolución porque el rédito económico es mayor para ellos”, dijo.