Un hombre denunció que le vaciaron su cuenta bancaria

Ciudad de San Luis (ED) No le dejaron nada. Marcelo Estrada, abogado que representa a Fabián Garrido, cliente del Banco Hipotecario, contó en comunicación con el medio periodístico El Diario que su representado fue víctima de una estafa bancaria. “Le extrajeron 250 mil pesos de su cuenta y además sacaron un préstamo por más de 100 mil pesos a su nombre, y también se lo sustrajeron”, detalló.

“La última vez que él pudo utilizar su cuenta del banco a través del home banking fue el viernes (9 de julio) a la tarde y después ya no pudo usarla más, por lo que el lunes fue directamente al banco. Allí supo que le faltaba el dinero y que, además, habían creado una nueva cuenta a su nombre. El banco le manifestó que le habían hackeado el home banking. Él tenía solo dos cuentas, una en pesos y otra en dólares. De la segunda, por suerte, no le extrajeron nada”, comentó Estrada.

Para el letrado existe “un problema, una falla en los sistemas de seguridad de los bancos”. “Suceden estafas de este tipo todos los días y las entidades bancarias no hacen nada. Lo que me preocupa es que el banco, habiendo tomado conocimiento de esta situación, no realizara una denuncia. O hay complicidad o el sistema de seguridad de ellos falló”, consideró el letrado.

De manera particular realizaron una investigación y pudieron obtener algunos datos. “El dinero fue transferido a una cuenta que nosotros pudimos identificar. Se trata de una persona jurídica de una empresa llamada ‘Cobranzas Regionales’, pero también figura la identidad de una persona física, que es quien está detrás de esos movimientos y quien ha transferido el dinero a otras cuentas. Es decir que ambas partes se han beneficiado de esta estafa”, explicó el abogado.

El damnificado es técnico en Seguridad e Higiene. “Allí él tenía sus ahorros y, además, es donde le iban acreditando los pagos por los trabajos que realizaba. Justamente el viernes le habían acreditado 50 mil pesos por un trabajo que había realizado a una empresa y ese dinero también fue sustraído”, contó Estrada.

Aseguró que le enviaron una carta documento al banco y que continuarán con los trámites legales para lograr recuperar el dinero. “Hemos enviado una carta documento desconociendo el préstamo y advirtiendo las fallas del sistema de seguridad, dado que es vulnerable. Mi cliente no ha sacado ese préstamo ni tampoco ha hecho esas transferencias. Iniciaremos la denuncia y accionaremos en Defensa al Consumidor. Por supuesto que realizaremos una presentación penal intimando al banco para que también realice la denuncia, que devuelva el dinero a la cuenta y que se abstenga de seguir cobrando el préstamo, porque es un crédito que no lo ha tomado mi cliente”, puntualizó.

Por su parte, una fuente del Banco Hipotecario confirmó que están al tanto del caso. “Lo que hacemos es analizarlo y todavía no hay un dictamen al respecto. Los primeros días de la próxima semana habrá una respuesta para tratar de ver si se puede recuperar el dinero. En definitiva, es lo que se intenta. Por ahora, todo es producto de investigación. Lo que importa no es hacerlo rápido, sino hacerlo bien, teniendo en cuenta la complejidad del caso, porque (el cliente) fue doble damnificado, dado que le vaciaron la cuenta y sacaron un préstamo a su nombre”, refirió.

La fuente indicó que últimamente existe una “pandemia de fraudes” que afecta a clientes y a entidades financieras. “Las estafas a clientes bancarios se han multiplicado de manera exponencial desde el inicio de la pandemia, ya que muchas personas que no estaban familiarizadas con las herramientas digitales, de un día para el otro, se vieron impulsadas a utilizarlas. En virtud de esta situación es que distintos estafadores, usurpadores de identidad, o como quieran llamarlos, están constantemente al acecho de los usuarios”, dijo y resaltó que los timadores constantemente modifican su mecánica delictiva.