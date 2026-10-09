Un hombre fue demorado tras intentar abrir una ventana en Villa Mercedes

Un hombre de 28 años fue demorado durante la madrugada de este jueves 8 de octubre en la ciudad de Villa Mercedes, luego de que policías lo interceptaran mientras corría de manera sospechosa por la zona de las calles España y Suboficial Bellini.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Sección Motorizada del Comando Radioeléctrico de la UROP N° 2, quienes se encontraban desarrollando recorridos preventivos.

Según se informó, un transeúnte alertó a los motoristas sobre la presencia de un hombre que corría por el sector en actitud sospechosa. A pocos metros, los uniformados lograron interceptar al sujeto y procedieron a identificarlo.

Durante la intervención, el hombre manifestó espontáneamente que había intentado abrir una ventana en un domicilio de la zona.

Posteriormente, el personal policial recibió una comunicación del Centro de Operaciones Policiales, que alertaba sobre un hecho de similares características en una vivienda ubicada en calle 25 de Mayo al 200.

En ese lugar, una mujer de 48 años manifestó que un hombre había intentado abrir una ventana de su vivienda y aportó registros fílmicos del hecho, los cuales fueron puestos a disposición de la investigación.