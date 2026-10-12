Un hombre fue demorado tras una pelea en una vivienda de Villa Mercedes

Un hombre fue demorado este lunes tras un episodio de violencia ocurrido alrededor de las 5:30 en una vivienda ubicada en calle Catamarca al 100, aproximadamente, en jurisdicción de la Comisaría Seccional 9.ª de Villa Mercedes.

Según manifestó un hombre de 31 años, se encontraba descansando cuando escuchó ruidos en la puerta de su domicilio. Al salir, observó a otro hombre que habría tomado una cadena utilizada para asegurar el ingreso y comenzó a golpearlo.

Luego de un forcejeo, el presunto agresor se dio a la fuga. Posteriormente, fue retenido por el damnificado en las inmediaciones de calle Catamarca al 200, aproximadamente.

Cuando arribó el personal del Comando Radioeléctrico, los efectivos constataron que ambos hombres presentaban manchas hemáticas. En ese contexto, personal de la Comisaría Seccional 9.ª dispuso la demora de un hombre de 37 años, quien fue trasladado a la dependencia policial.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un reloj. Además, personal del Servicio de Emergencias Médicas Provincial (SEMPRO) asistió a los involucrados e informó que ninguno presentaba heridas de consideración.

Finalmente, se continuaron las actuaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido.